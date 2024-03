Meloni | in arrivo norma sull' IA | ci sarà una via italiana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) "Il governo sta predisponendo un provvedimento di legge che ha come obiettivo quello di stabilire alcuni principi, determinare le regole complementari a quelle del regolamento europeo che è in via di approvazione e individuare le misure più efficaci per stimolare il nostro tessuto produttivo. Inoltre stiamo lavorando per individuare l'organismo più idoneo a svolgere il ruolo di autorità competente'uso delle tecnologie basate'intelligenza artificiale". Lo ha detto la premier Giorgiain un video al convegno "L'intelligenza artificiale per Italia". "Credo che debba esistere una viaall'intelligenza artificiale, allo sviluppo e al governo dell'intelligenza artificiale - prosegue-. Possiamo costruire questa strada solo con un grande sostegno alla ricerca, alla ...