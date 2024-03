Meloni | AI | Deve esistere via italiana

(Di martedì 12 marzo 2024) 11.31 "Siamo convinti che possa e debbauna viaallo sviluppo e al governo dell'Intelligenza artificiale". Così la premier Giorgiain un video-messaggio all'evento "L'intelligenza artificiale per l'Italia". "Possiamo costruire questa strada solo attraverso un forte sostegno alla ricerca, alla sperimentazione, a quelle realtà produttive che in Italia già esistono" spiega, annunciando investimenti per un miliardo nel settore grazie a Cassa Depositi e Prestiti e "regole complementari" a quelle europee

Giorgia Meloni tira un sospiro di sollievo e approfitta dell'esito ... spiegando che si tratta di una scelta che andrà condivisa con gli altri leader e che Deve "rafforzare la coalizione".

