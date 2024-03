Medici di Gaza | ' picchiati e umiliati da soldati israeliani'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Almeno trepalestinesi ahanno riferito alla Bbc di essere stati bendati, detenuti, costretti a spogliarsi e ripetutamentedalle truppe israeliane dopo un raid nel loro ospedale - il Nasser di Khan Yunis - il15 febbraio scorso. Lo riporta l'emittente britannica, che pubblica oggi sul suo sito un breve video ripreso il 16 febbraio in cui si vedono numerose persone - apparentemente membri del personale medico dell'ospedale - in ginocchio, in mutande e con le mani dietro la testa detenute dalle forze israeliane davanti al pronto soccorso della struttura.