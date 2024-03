Mediaset | clamorosa decisione | il futuro del Grande Fratello è segnato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 12 marzo 2024) Pare cheabbia deciso cosa fare con il. Gli utenti sono apparsi piuttosto delusi dalla situazione. Questa edizione del, proprio come quella dell’anno scorso, sembra essere interminabile. Attraverso i social network, è possibile farsi un’idea di quello che il pubblico sta pensando del reality show di Alfonso Signorini. I commenti non sono affatto positivi. Al contrario, sembra che si sia diffuso un certo malcontento.ha preso unasul destino del– (IG @tv) – cityrumors.itInoltre, le ultime notizie non hanno fatto altro che peggiorare le cose. Il programma pare non essere più in grado di fare colpo sui fedeli ...