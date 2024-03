Meccanico sikh | Amo Calcio Il mio paese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Originario del Punjab (regione dell’India), in Italia dal 2005, diventato cittadino italiano quattro anni fa, abitante a- comune della Bassa Bergamasca - ha voluto esprimere la sua piena soddisfazione – da lavoratore “che può“ e da cittadino che “ama il suo“ – direttamente al Comune con una donazione di 500 euro. Un fatto normale per lui, Gurpal Singh, 31 anni, che arrivò nella Bergamasca con il padre (ora defunto), seguito poi dal fratello Jagroop (classe 1991) e dalla madre, abitando dapprima a Ghisalba, poi a Cavernago ed infine a. La donazione è stata per lui un gesto normale poiché - ha spiegato - tra i princìpi della sua religioneè previsto che quando un addettolavora e guadagna , a quel punto "è tenuto a devolvere parte del proprio ...