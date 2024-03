May December | distaccata gara di recitazione tra Moore e Portman

(Di martedì 12 marzo 2024) Liberamente ispirato uno scandalo sessuale realmente accaduto, il film si risolve in poco più di un civettuolo tête à tête tra due grandi attrici, costruito per ammirarne il talento

Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023, con un nuovo trailer May December ha finalmente annunciato una data d’uscita italiana Diretto da Todd Haynes e presentato in anteprima al ... (tuttotek)

L'ultima è la donna che ha sfidato un tabù sociale nel film candidato all'Oscar per la sceneggiatura. Ma la carriera della diva è da sempre costellata di ruoli femminili che fatica no per restare in ... (vanityfair)

“May December” di Todd Haynes: un’affascinante indagine sulla complessità della natura umana: Fulcro del dramma è il rapporto tra Gracie e Joe, già evidente nel titolo May December con cui si intende in inglese una relazione tra una persona più giovane e una più grande, in cui maggio ...notizie.tiscali

Oscar 2024, May December: trailer italiano del film di Todd Haynes (Al cinema dal 21 marzo): Presentato in anteprima al Festival di Cannes e candidato agli Oscar 2024 per la miglior sceneggiatura originale, May December di Todd Haynes arriva al cinema con Lucky Red.cineblog

A Los Angeles è countdown Oscar. Ultime voci, Oppenheimer favorito: Bayona che concorre per il miglior film internazionale, insieme all'italiano Io Capitano. Proprio davanti, due immensi billboard con i volti di Bradley Cooper e Carey Mulligan sapientemente ...ansa