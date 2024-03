Maxi-valanga in quota | Qualcuno è stato travolto Risulta un falso allarme

(Di martedì 12 marzo 2024) Si è temuto fortemente ieri nel primo pomeriggio, poco dopo le 13, nel momento di massimo irraggiamento solare, che una o più persone potesse essere stata investita da una gigantescache alcuni testimoni hanno notato essersi staccata fra Bormio 2000 e Bormio 3000. "forse èinvestito", l’Sos ai soccorsi. Il distacco, imponente, della massa di neve, in territorio comunale di Valdisotto, è avvenuto al di fuori dei tracciati battuti delle piste da sci, sicuri perchè monitorati in modo costante dagli addetti della Sib (Società impianti Bormio). In pochi minuti, una volta scattato l’, si è messa in moto la macchina dei soccorsi. La zona, in breve tempo, è stata raggiunta dall’equipe di elisoccorso di un velivolo di Elisondrio di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) decollato ...

