(Di martedì 12 marzo 2024) Con la bella stagione che si avvicina, si moltiplicano le occasioni per uscire, soprattutto la sera, ma non solo. Di conseguenza si è spesso alla ricerca di outfit che siano adatti a contesti diversi tra loro, più o meno formali. E che sappiano trasformarsi all’occorrenza, tra temperature miti e più fresche. Uno di questi outfit strategici è quello composto da. Da una parte abbiamo un vestito versatile e ultra femminile. Dall’altra un capospalla alternativo che protegge dal freddo ma è meno impegnativo di un cappotto o di un blouson. Il risultato è quindi pratico, esteticamente gradevole e, se giocato nel modo giusto, persino sexy. Già, perché questa combinazione si presta a essere ...

Maxi cardigan e abito lungo: liaison sensuale da sfoggiare ora: Maxi cardigan e abito lungo: due opposti che si attraggono e che accendono le serate speciali di fine stagione.amica

Gli abbinamenti dei gilet in maglia dallo streetstyle Primavera 2024 da copiare: In lana intrecciata grigio scuro. Il gilet in maglia si sceglie per le prime giornate soleggiate della Primavera 2024, un capo intrigante da portare insieme a dei jeans larghi. Cintura nera e borsa a ...harpersbazaar

A Chiara Ferragni consegnato il tapiro d’oro «Non ho abbandonato Federico...»: Nuovo assalto di Myrta Merlino all’imprenditrice digitale che aveva richiesto un talismano contro la sfortuna come era già stato consegnato al marito. Poi la foto sui social: «Finalmente ce l’ho anche ...msn