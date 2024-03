“Max | c’è una cosa che devi vedere…” Grande Fratello | Varrese lo scopre in diretta e scoppia in lacrime

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 12 marzo 2024) Massimilianoinal. È stata una serata davvero complessa e piena d’emozione per uno dei protagonisti di questa edizione del reality. C’è da dire una, Massimiliano non vede la figlia da ben sei mesi e questalo distrugge, l’ha sempre dichiarato e ha sempre chiesto ad Alfonso e la produzione di organizzare qualperché è in seria difficoltà. Ma c’è stata una svolta da questo punto di vista: la figlia infatti ha compiuto 7 anni e ha voluto mandare un messaggio al papà. >> “Tu sei ufficialmente in finale”., Alfonso apre la busta e dà la notizia più bella La figlia di, Mia ha quindi mandato un messaggio al papà che si è sciolto come neve al ...