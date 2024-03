Mauro | «Inter | niente assalto dell’Atletico Madrid! Ecco cosa conterà»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 12 marzo 2024) Massimoè convinto di vedere una partita con un Atleticopronto a ragionare contro l'. Questa la sua tesi a Sport Mediaset in vista della gara di domani sera, valevole per gli ottavi di finale di Champions League. PARTITA RAGIONATA – Questa, in sintesi, la tesi di Massimo. Convinto che l'Atleticonon attaccherà a testa bassa dal primo minuto, nonostante il vantaggio per 1-0 dell': «L'Atletico non andrà all', penso che invece sarà una partita ragionata. Quando hai perso 1-0, la prima preoccupazione è non prendere altri gol. Anche se non esiste più la regola del gol in trasferta, penso che domani ogni goltanto».