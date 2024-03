Mauro Capelli | “Il confronto con gli altri artisti ti migliora sempre”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 12 marzo 2024) ?è nato a Ubbiale Clanezzo in provincia di Bergamo nel 1959 dove attualmente vive e lavora. La sua passione è nata da bambino, quando amava contemplare la bellezza delle sue Valli Bergamasche e imprimerla con i colori su piccoli fogli di carta, e si è formato da autodidatta in pittura. Il 1990 è l’anno in cui avviene il grande cambiamento. Frequenta la scuola del poeta pittore Cesare Benaglia e la pittura prende il sopravvento su ogni sua passione, spingendolo a realizzare le sue prime grandi opere, le quali hanno come soggetti i paesaggi e le figure. In breve tempo il giovane pittore viene notato in concorsi di pittura e mostre da collezionisti e critici che gli attribuiscono importanti riconoscimenti. Toni vivaci di giallo, rosa, celeste, rosso, verde, nero invadono lo spazio della rappresentazione frammentato in macchie cromatiche. La ...