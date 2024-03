‘Maurizio racconta…’ | le speranze di medaglia dell’Italia a Parigi 2024 Skateboard | tuffi e nuoto di fondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANAVoto della settimana per l’Italia: 9,5 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? M. Bezzecchi (MotoGP) ? S. Curtis ()? A. Tiberi (ciclismo) ? Nazionale maschile rugby Atleta della settimana (uomo). Matteo Manassero (golf): era da settembre del 2022 che un italiano non vinceva sul circuito europeo, quando Guido Migliozzi era andato a segno nell’Open de France. E il ritorno al successo di Matteo sul DP World Tour, dopo quasi 11 anni dall’ultima volta, ci conferma che il golf italiano ha ritrovato uno dei suoi campioni più grandi. Con sacrificio e lavoro ha risalito la china, e con il trionfo al Jonsson Workwear Open in Sudafrica (quinto della carriera sul circuito continentale) si colloca al 182esimo posto del ranking mondiale, diventando il numero uno d’Italia ...