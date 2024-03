Matteo Paolillo annuncia il nuovo singolo Non è cos feat LDA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) e che anticipa il prossimo EP A poche settimane dalla pubblicazione di Foglie d’autunno e da un mese dall’uscita dalla quarta stagione di Mare fuori,ilinedito Non è cos, in uscita venerdì 15 marzo, e che vede la partecipazione di LDA e la produzione di Steve Tarta. Nun è cos è un brano urban dance con influenze orchestrali e tech house, i synth e gli archi si muovono con i riff di chitarra creando un’atmosfera cinematografica. Il cantautore è pronto a tornare con nuova musica che sarà contenuto nelEp di prossima pubblicazione (Ada/Warner Music Italy) Edo – Ultimo Atto, legato come il precedente Ep al personaggio interpretato nella serie tv di grande successo. “Nun è cos” racconta di una relazione tossica e disfunzionale e di quanto a ...