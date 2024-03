Maternità sostenibile Evento a San Giovanni

(Di martedì 12 marzo 2024) Arezzo, 12 marzo 2024 – Si parlerà di un tema molto importante, legato alla gravidanza e alla nascita di un figlio. Momenti di fondamentale importanza nella vita della neo-mamma e nella relazione di coppia. Nessun periodo mette a confronto tanti cambiamenti insieme: ormonali, fisiologici, di ruolo, di routine da ricostruire, identitari e relazionali e sociali. Ecco così che emergono possibili problematiche. I bisogni del bambino e la riorganizzazione globale possono comportare spesso un allontanamento dalle figure di supporto sociale, mentre i sentimenti di inadeguatezza e il senso di responsabilità prendono il sopravvento ed aumentano il rischio di sentirsi sole e con pochi strumenti per attraversare questa transazione tanto profonda. Diventa così importante sensibilizzare ed informare per riflettere e condividere una narrazione piùdella ...

