Masters 1000 Indian Wells 2024 | impresa di Nardi | Djokovic battuto e ottavi di finale

(Di martedì 12 marzo 2024)di Luca. Il 20enne di Pesaro batte al terzo turno la testa di serie numero 1 Novak. 6-4 3-6 6-3 il punteggio a favore dell’attuale numero 123, almeno 95 da settimana prossima, della classifica Atp. Partita che sembrava seguire il solito schema delle vittorie del serbo lasciando il primo set all’avversario. Primo parziale che va all’azzurro e secondo che va al numero 1 del mondo. Il terzo set è sorprendente.non sfrutta tre palle break nel secondo game ma riesce a togliere la battuta aa 15 nel sesto game. Il pesarese non concede nulla in battuta e chiude il parziale senza offrire palle break all’avversario. E’ la vittoria più prestigiosa della carriera di, entrato in tabellone da lucky loser al ...