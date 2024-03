Massimo Marchi morto nell' incidente a Buronzo vicino Biella | l' imprenditore si è schiantato contro un camion

(Di martedì 12 marzo 2024) Il noto, in provincia di Vercelli, in un terribilecon un

Per Putin la solidità dell'economia russa è un punto chiave in vista delle elezioni: Secondo Janis Kluge, esperto di economia russa, "per la maggior parte dei russi, che scelgono di ignorare la guerra, l'economia è davvero il problema principale" ...it.euronews

Schianto su strada pronviciale tra camion e auto, muore sul colpo noto imprenditore 68enne: La tragica scomparsa di Massimo Marchi in un incidente a Buronzo. L'ex presidente dell'Unione Industriale Biellese e stimato imprenditore aveva 68 anni.baritalianews