Massese Crisi d’identità | Non siamo più gli stessi

(Di martedì 12 marzo 2024) "Nonpiù la squadra di due domeniche fa". Davide Del Nero non ci gira intorno ed ammette quelle che sono le evidenti difficoltà di unache sembra arrivata col fiato corto a questo finale di campionato. Il tecnico dei bianconeri per spiegare la situazione ha preso in prestito le parole usate da un altro tecnico apuano più illustre come Silvio Baldini. "Quando manca la fame, quando manca la voglia, quando non si approcciano bene le gare questi sono i risultati". In effetti l’inizio delle zebre a Castelfiorentino è stato disastroso anche se la squadra un paio di occasioni pericolose non sfruttate da Dutilh le ha anche create. "Abbiamo completamente regalato un tempo – ha confermato Del Nero –.entrati in campo senza cattiveria e senza idee e quello anche per complicità mia. Senza queste prerogative si va poco ...