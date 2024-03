Mascio, 5 sconfitte su 6 gare con Valli. Blu Orobica capolista nel girone B: TIRI LIBERI. Treviglio ha ottenuto finora una sola vittoria con l’allenatore subentrato ad Alex Finelli. Oltre le aspettative, invece, la Blu Orobica che è nella fase «orologio».ecodibergamo

Treviglio non si sblocca, senza tre giocatori ko anche a Trieste: Quarta sconfitta nella fase ad orologio per il Gruppo Mascio 86-76 sul parquet di Trieste senza Miaschi, Pacher e il pivot Guariglia ...primatreviglio

Calcio Promozione – Bovi: “Asola in salute. A Rezzato per vendicare l’andata”: ASOLA Pronto riscatto in casa Asola dopo la sconfitta di settimana scorsa con la capolista ... però non è servita granché vista la nostra prestazione maschia». «Il mio gol – prosegue il centrocampista ...vocedimantova