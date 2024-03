(Di martedì 12 marzo 2024) «A ballare non ci sono andato. Ma sì, ho festeggiato con mia moglie». Marco, 56 anni, primo governatore abruzzese ad occupare il seggio di presidente per un secondo...

Marsilio: «Il fortino non ha ceduto, ora la coalizione è più coesa. Altro che Sardegna, partita già scritta»: Marsilio: «Il fortino non ha ceduto, ora la coalizione è più coesa. Altro che Sardegna, partita già scritta»: «A ballare non ci sono andato. Ma sì, ho festeggiato con mia moglie». Marco Marsilio, 56 anni, primo governatore abruzzese ad occupare il seggio di presidente per un ...

Marco Marsilio, chi è il presidente rieletto in Abruzzo. L’esultanza dopo la paura: “Fallito il campo largo, ora andiamo a ballare”: Marco Marsilio, chi è il presidente rieletto in Abruzzo. L’esultanza dopo la paura: “Fallito il campo largo, ora andiamo a ballare”: Il pendolare di Giorgia Meloni ha ottenuto la conferma: “L’unica sarda che festeggia è mia moglie”. La battuta di un fedelissimo: “E pensa se era pure ...

Veleni in maggioranza e paura per il fedelissimo Marsilio nel fortino Abruzzo. Meloni: “Basta errori”: Veleni in maggioranza e paura per il fedelissimo Marsilio nel fortino Abruzzo. Meloni: “Basta errori”: Il 10 marzo il candidato, vicino alla numero uno di FdI, cerca il bis. I tre leader: “Rifletteremo insieme”. Gag della premier alla stampa estera: “Sono buona” ...