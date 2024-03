Marmo fra nuove regole e difficoltà Cisl | Legge 35 fatta con le imprese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Carrara, 12 marzo 2024 – “I regolamenti su filiera corta e contingentamento ci sono, basta applicarli". Così interviene sul dibattito delle leggi del, Matteo Martinelli, consigliere dei 5 stelle, che quel regolamento hanno approvato. "L’articolo 21 – spiega Martinelli – prevede concessioni solo per lein grado di superare la soglia del 50% di lavorazione in loco. Si tratta di una norma regionalepropria dal regolamento comunale con il voto favorevole dei soli 5 Stelle e con il voto contrario di Pd e delle forze di ’sinistra in consiglio. All’attuale amministrazione a trazione Pd spetta il compito di compiere passaggi tecnici, sotto una cornice già definita. Per il contingentamento, nel 2021, con l’approvazione dei piani attuativi di bacini marmiferi, il Movimento 5 Stelle ha assegnato a ciascuna cava un ...