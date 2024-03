Mario Sechi | Giorgia e il mestiere di unire le cose

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) La fatica di, il lavoro invisibile “per tenere insieme le” è la missione del politico, esaltare la diversità, far emergere i legittimi interessi e trovare i punti in comune tra le forze che aspirano al governo. È la fatica diMeloni, ildel presidente del Consiglio, capo del governo, leader di Fratelli d'Italia. Nel paese dei bianchi e neri, guelfi e ghibellini, dell'italiano diviso tra Coppie Bar tali, “tenere insieme le” a volte appare come una fatica di Sisifo, ma qualcuno questo lavoro deve farlo e oggi tocca a lei, la prima donna. Deve vincere e rassicurare, governare e condividere, attutire e attaccare. Dopo il voto in Sardegna - un importante test locale, il primo di una sequenza che culminerà con le elezioni europee all'inizio di giugno l'opposizione ha provato ...