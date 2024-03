Marenghi si ritira dalla corsa per la presidenza Confindustria | Orsini ha i voti per superare il quorum

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 12 marzo 2024) Albertosialladi. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it, l'attuale vicepresidente di Viale dell'Astronomia – che figurava tra i quattro candidati per il post-Carlo Bonomi – ha ufficializzato la sua rinuncia ai saggi. Una decisione ampiamente prevedibile: l'imprenditore mantovano poteva contare su un numero diche oscillava tra il 2,5 e il 5%. Decisamente troppo poco per poter ambire ad arrivare al "taglio" del 21 marzo, quando i saggi decideranno chi ammettere alle votazioni previste per il prossimo 4 aprile.