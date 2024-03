(Di martedì 12 marzo 2024) Alberto, con una lettera alla commissione dei saggi per l'elezione del presidente di, a quanto appreso dall'ANSA,la corsa con "un segnale di unità e di compattezza". La pluralità di candidature "non è una dispersione di risorse", è "ricchezza progettuale e propositiva" sottolinea. "Siamo però arrivati ad una fase nella quale la ricomposizione e ladiventano la nostra comune priorità. Il mio non è perciò un abbandono della corsa ma la scelta di una modalità diversa di partecipare al confronto, senza alcuna condizione, ma nell'ottica esclusiva di garantire massima compattezza e condivisione".

Confindustria, Marenghi lascia la corsa per la presidenza: Roma, 12 mar. (askanews) – Alberto Marenghi ha lasciato la corsa per la presidenza di Confindustria. Lo ha annunciato in una lettera inviata ieri ai saggi della commissione di designazione. Nella miss ...askanews

Marenghi lascia: "Ora in Confindustria serve convergenza": Alberto Marenghi, con una lettera alla commissione dei saggi per l'elezione del presidente di Confindustria, a quanto appreso dall'ANSA, lascia la corsa con "un segnale di unità e di compattezza". La ...quotidiano

Confindustria, tre per una poltrona. Marenghi a un passo dal ritiro: Ultime ore di fibrillazioni, rumors, discussioni interne e qualche ultimo colpo basso sottotraccia, ma la partita finale per la corsa al vertice di Confindustria sembra destinata a svolgersi, da marte ...quotidiano