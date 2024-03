Marelli a Tecnomeccanica | oggi l’ufficialità | quali sono i dettagli dell’accordo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024) Bologna, 12 marzo 2024 – Finalmente è arrivata la parola fine a una crisi industriale che ha tenuto con il fiato sospeso i 230 lavoratori delladi Crevalcore. Operai della Magnetiprotestano sotto il ministero delle imprese e made in Italy. 3 ottobre 2023 ANSA/MASSIMO PERCOSSI Nel tavolo di crisi convocato perpomeriggio – spiega il ministro delle Imprese, Adolfo Urso – "si prospetta per il sito di Crevalcore una soluzione positiva e in continuità sostanziale con l'attuale produzione di, con l'ingresso diche è un'azienda determinata a valorizzare le proprie competenze e quelle dei lavoratori che andrà ad acquisire". Insomma, dapomeriggio il nome sarà ufficiale.(sedi a Novara e Moncalieri, attiva ...