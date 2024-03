Marco Mengoni tour 2025 | secondo concerto a Bologna dopo il sold out Ecco quando parte la vendita dei biglietti

Marco Mengoni ha da poco concluso la sua esperienza sul palco dell’Ariston. Il cantante, infatti, quest’anno è stato invitato in qualità di ospite e co-conduttore della prima serata del Festival di ... (velvetgossip)

Per il generale Roberto Vannacci non è un buon momento. Il militare è stato sospeso dall’impiego per 11 mesi “con […] (perizona)