Maratona a Roma | Acea Run Rome

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2024) Questa domenica 17 marzo si svolgerà ladi, il grande evento sportivo le cui iscrizioni provengono da tutto il mondo; runner pronti a correre per le strade della Capitale. Quest’anno sarà la 29esima edizione della corsa; inizierà alle ore 08:30, i partecipanti correranno per 42 km, in un percorso che oltre al Centro storico toccherà San Paolo, Piramide, il lungotevere, Prati e San Pietro, il Foro Italico, il Flaminio e il Villaggio Olimpico. Di conseguenza per il regolare svolgimento della gara diverse strade verranno chiuse, modificando molti percorsi dei trasporti pubblici. Per vedere il nuovo piano di mobilità per il 17 marzo consultare il sito ufficiale https://mobilita.it/it/media/pp/domenica-17-marzo-ledizione-numero-29-della--piano-mobilit