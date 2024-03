Mantovano | segnalato interesse ' ndrangheta per Fentanyl

(Di martedì 12 marzo 2024) "Quello delnon è un traffico limitato agli Usa. In Ue ci sono segnali in Portogallo e Gb. La nostra intelligence segnala un interessamento della 'anche se stanno testando il mercato per verificare la convenienza del suo inserimento sul mercato". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredodurante la presentazione a Palazzo Chigi del 'Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio dele di altri oppiacei sintetici'.

