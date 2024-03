Mangiano un panino servito dall’ospedale dove sono ricoverate | contraggono listeriosi e muoiono

(Di martedì 12 marzo 2024) Beverley Sowah, 57 anni, e Enid Heap, 84 anni, erano statein due diversi momenti al Manchester Royal Infirmary nel 2019. In questi giorni si è riaperto il processo relativo al loro decesso in ospedale.

