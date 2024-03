Mancanza di neve e caldo record | impianti sempre meno utilizzati | oppure chiusi e abbandonati ma soldi pubblici costanti | Il dossier

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024)sciisticipiù in difficoltà tra chiusure e aperture a singhiozzo, finanziamenti d’oro per l’innevamento artificiale che non accennano a diminuire e futuropiù incerto delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026, tra ritardi, spese faraoniche (più di 30 milioni di euro) e l’incognita. Perché con crisi climatica e aumento delle temperature, la montagna cambia volto e il manto nevoso èpiù effimero su Alpi e Appennini. Lo dimostrano i dati deldiversa 2024 di Legambiente: 177 glitemporaneamentenella Penisola (39 in più rispetto a quelli censiti nel report del 2023), di cui 92 sull’arco alpino e 85 sull’Appennino. Salgono a 93 gliaperti a singhiozzo ...