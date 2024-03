Mancano 100 giorni alla Maturità | ansia | dubbi e speranze dei maturandi Il 69% degli studenti dichiara di essere già in pensiero

(Di martedì 12 marzo 2024) Traguardo imminente per glidi quinta superiore:solo 100all'esame di, un momento cruciale che segna la fine del percorso scolastico e l'ingresso nel mondo dell'Università o del lavoro. Un sondaggio condotto da ScuolaZoo su 5.000italiani offre uno spaccato delle loro emozioni e preoccupazioni in vista dell'esame. L'articolo .

Roma, 7 mar. (Adnkronos Salute) - Medici di famiglia in via di estinzione. Ne mancano oltre 3.100 . Ed entro il 2026 ci saranno oltre 11.400 pensionamenti: nelle regioni del sud le nuove leve non ... (iltempo)

Roma, 7 mar. (Adnkronos Salute) - Medici di famiglia in via di estinzione. Ne mancano oltre 3.100 . Ed entro il 2026 ci saranno oltre 11.400 pensionamenti: nelle regioni del sud le nuove leve non ... (ilgiornaleditalia)

oggi in Italia mancano 3.114 medici di famiglia . La denuncia arriva dalla Fondazione Gimbe. E non è tutto: secondo i dati forniti dalla Federazione Italiana dei medici di medici na Generale, entro il ... (quifinanza)

Rsa, undicimila richieste per tremila posti. Le impegnative regionali non bastano: Siamo al 100 per cento di occupazione dei 244 posti de distretto di ... Insomma, senza nuove impegnative (3.500 quelle che Mancano all’appello in Regione secondo i conteggi delle organizzazioni ...nuovavenezia.gelocal

BILANCIO – Corte Costituzionale, Fanelli (Pd) “Altri 100 milioni da ripianare per la Regione Molise. Ed ora”: CAMPOBASSO - La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il Rendiconto 2020 e a cascata tutti i provvedimenti successivi della Regione ...molisenetwork

Maturità 2024, bomba carta durante la festa dei 100 giorni: studente ferito: Durante i 100 giorni alla Maturità, c’è chi lancia il sale per scaramanzia e chi getta una bomba carta davanti scuola. Ora lo studente, autore del gesto, rischia la denuncia penale.skuola