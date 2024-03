ManagerItalia Lombardia premia il merito degli studenti bergamaschi

(Di martedì 12 marzo 2024) Bergamo. Manegeritaliasostiene l’impegno e ildei giovani. Sono state consegnate nella serata di lunedì 11 marzo, nei rinnovati spazi dell’ex centrale termoelettrica “Daste” in via Daste e Spalenga a Bergamo, le 37 borse di studio istituite dal Fondo Mario Negri, il Fondo di previdenza integrativa dei dirigenti del terziario, volte a sostenere ile il talento dei giovanie studentesse dalle scuole medie all’università. A consegnare i prestigiosi riconoscimenti Gian Mario Gambirasio, referente per il territorio di Bergamo diaffiancato dal Presidente di, Paolo Scapa, e Antonella Portalupi, Presidente del Fondo Mario ...

