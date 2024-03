Malore per Loredana Bertè | data posticipata | come sta la cantante

(Di martedì 12 marzo 2024) Momenti di preoccupazione perche ieri, 11 marzo 2024, è stata ricoverata dopo aver accusato un improvviso dolore addominale poco prima di salire sul palco. Lasi trovava a Roma, dove avrebbe dovuto esibirsi al Teatro Brancaccio in unadel suo tour Manifesto. “Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, staseranon potrà andare in scena. Vi daremo notizie a breve”, ha comunicato lo staff dellain un lungo post Instagram. “Era già a Roma da ieri e non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso”, continua poi il team, spiegando di aver riprogrammato la, nella stessa location, per il ...

