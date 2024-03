Makkelie fai? L’arbitro ‘casalingo’ condanna il Napoli all’eliminazione contro il Barcellona

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024)sfortunato allo stadio Montjuic nel ritorno degli ottavi di finale di Champions Leagueildopo l’1-1 dell’andata. La squadra di Calzona deve recriminare per 3 minuti molto negativi nel primo tempo e soprattutto per un gravissimo errore delnel secondo tempo per un mancato calcio di rigore concesso per un fallo sull’attaccante Osimhen. La partita si è conclusa sul risultato di 3-1. Nel primo tempo uno-due micidiale dei padroni di casa tra il 15? e il 17? con i gol realizzati da Fermin Lopez e Cancelo. Al 30? gli ospiti rientrano in partita con un gol realizzato dal difensore Rrahmani. Nel finale è Lewandowski a siglare il definitivo 3-1. Makke(lie)? La partita è stata nettamente condizionata dall’errore delsul ...