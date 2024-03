Maduro | ' l' Olocausto ebraico è ora quello palestinese'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) "L'è ora diventato l'. Gridiamo con il Papa per la pace, e per la giustizia". Lo ha detto il presidente venezuelano, Nicolas, respingendo le ultime azioni militari di Benyamin Netanyahu contro la popolazione civile della Striscia di Gaza. Lo riporta la tv di Stato venezuelana. "Devo dirlo dal Venezuela ai popoli del mondo: non si era mai visto prima. Attaccano con bombe, raid, trascinano persone che vanno a pregare Allah, a recitare il Corano, a ricordare il profeta Maometto, e non rispettano la spiritualità del popolo musulmano. Vengono lanciate bombe contro le moschee, le persone vengono uccise e assassinate", ha denunciato