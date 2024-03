Madame Sisi | la causa di morte della drag queen

(Di martedì 12 marzo 2024) Carlo Tessari, conosciuto anche con il nome d’arte di, si è spento l’11 marzo 2024 a 63 anni adi un tumore contro il quale stava lottando da diversi mesi. Tessari nelle ultime settimane era stato ricoverato prima presso la Poliambulanza di Brescia e poi a Villa Barbarano, sul lago di Garda. L’uomo era famoso come imprenditore ma anche comedi successo. Il suo alter ego, infatti, era la stella assoluta del locale Art Club di Desenzano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@artclub) La famiglia di Tessari, in questo momento di tristezza, ha voluto ringraziare la dottoressa Paola ...

