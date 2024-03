Ma tutto quello che si può immaginare esiste?

(Di martedì 12 marzo 2024) Gli uomini hanno appreso molto sull’universo guardando il cielo prima ad occhio nudo poi con qualche semplice strumento. Queste osservazioni hanno attratto molti studiosi ed hanno portato a realizzare strutture sempre più all’avanguardia dove vengono fatte nuove scoperte, come quella di cui ci ha parlato Alessio. Proprio lui ci ha raccontato che nel nostro territorio si trova il telescopio più grande di tutta la Toscana con cui vengono osservati gli esopianeti. Il telescopio si trova nell’Osservatorio polifunzionale del Chianti inaugurato da Margherita Hack nel 2012. La scienza spinge l’uomo a ragionare oltre i confini diche già conosciamo e gli studi sugli esopianeti cercano di capire se ci siano nell’universo, mondi con caratteristiche simili alla Terra. Mondi che all’apparenza sembrerebbero inabitabili per le condizioni ambientali estreme ma che potrebbero ...

Quasi Tutto secondo pronostico. Se a livello di vincitori gli Oscar 2024 non ci hanno regalato grandi sorprese – a parte la delusi one di Lily Glad Stone – la serata ci ha stupito per una performance ... (amica)

Piani di rateizzazione più lunghi per le Cartelle esattoriali . Si parte dalle attuali 72 fino a un massimo di 120 rate mensili, per saldare i debiti con il fisco. È quanto si legge nella bozza del ... (thesocialpost)

Influencer vs scuola. E’ tutto oro quello che luccica: La nuova "professione" che condiziona le scelte dei giovani riguardo al futuro. CLASSE IIB DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RENATO BROGI DI SESTO.lanazione

E se tutto quello che pensiamo della politica moderna fosse sbagliato: L'epicureismo è meglio dell'aristotelismo. A rifletterci sopra, e a spiegarci perché, è Raimondo Cubeddu nel suo nuovo libro di oltre seicento pagine intitolato "Epicureismo e Individualismo. Per una ...ilfoglio

Concorso scuola, al via le prove per assumere 44mila prof a tempo indeterminato. tutto quello che c'è da sapere: Al via da oggi al via le prove del concorso per l'assunzione di 44.654 docenti a tempo indeterminato: si parte con la scuola d'infanzia e la scuola elementare, che si svolgerà in ...msn