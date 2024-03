“Ma tu sei matta” Grande Fratello | Grecia rientra e subito il gesto davanti a Simona e Beatrice

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 12 marzo 2024) Paradossale quanto successo alnel corso dell’ultima puntata in diretta dell’11 marzo.ha fatto rientro in casa e si è resa protagonista di unchoc verso gli altri concorrenti. Ha avuto l’autorizzazione di Alfonso Signorini, ma nessuno si aspettava che davvero arrivasse a tanto. Infatti, da un momento scherzoso si è passato a qualcosa che ha infastidito alcuni gieffini. La più nervosa nelè parsa, sconvolta dal modo di fare di. Il rientro in casa non è stato proprio dei migliori, anche perché c’è pure stato uno scontro tra la Colmenares ed un’ex coinquilina. Erano rimaste delle cose in sospeso e si è provato a fare maggiore chiarezza, ma alla fine a prevalere è stato il caos totale. E sul ...