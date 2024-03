(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar (Adnkronos) – “Proprio perché il M5S con glinon ha accordiin tutta Italia ogni volta che abbiamo elezioni come in Basilicata bisognamettersi d?accordo suie poi sui candidati. E quindi si perde un pò di tempo per mettere a terra queste cose”. Lo ha detto Michele, parlamentare del Movimento 5 Stelle, ad Agorà su RaiTre. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 29 feb. - (Adnkronos) - Sul campo largo "siamo coerenti, non faremo mai alleanze strutturali su tutto il territorio nazionale senza mettere prima al centro i temi, come fatto in Sardegna. Renzi ... (liberoquotidiano)

Roma, 29 feb. – (Adnkronos) – Sul campo largo “siamo coerenti, non faremo mai alleanze strutturali su tutto il territorio nazionale senza mettere prima al centro i temi, come fatto in Sardegna. ... (calcioweb.eu)

Roma, 29 feb. – (Adnkronos) – “Su Renzi dico che non trattiamo con chi urla la politica anche per affari. Deve fare chiarezza su come usa il suo ruolo per fare conferenze in altri Paesi, per ... (calcioweb.eu)

Basilicata, Gubitosa: serve tempo, M5s non ha accordi strutturali: Roma, 12 mar. (askanews) – “Proprio perché il M5S con gli alleati non ha accordi strutturali in tutta Italia …….. ogni volta che abbiamo elezioni come in Basilicata bisogna prima mettersi d’accordo su ...askanews

M5s: Gubitosa, 'accordi non strutturali con alleati, prima i temi e poi i candidati': Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Proprio perché il M5S con gli alleati non ha accordi strutturali in tutta Italia ogni volta che abbiamo elezioni come in Basilicata bisogna prima mettersi d’accordo sui tem ...affaritaliani

Autonomia Differenziata, Gubitosa e Fico a Venticano: “Unirsi e dare un segnale forte”: Si è svolto ieri, venerdì 8 marzo, a Venticano presso la Sala Consiliare, l'incontro organizzato dal Gruppo Movimento 5 Stelle ...irpinianews