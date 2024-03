M O | premier malese Ibrahim | il problema non inizia il 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 11 mar. (askanews) – Il primo ministroAnwarha difeso i legami del suo Paese con Hamas durante una visita in Germania, uno dei principali sostenitori di Israele. “Non possiamo cancellare quarant’anni di atrocità ed espropri, che hanno provocato la reazione e la rabbia delle popolazioni interessate”, ha detto Anwardurante una conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Ne dà notizia il sito del quotidiano francese Le Figaro. La Malesia, la cui popolazione è prevalentemente musulmana, non ha relazioni diplomatiche con Israele. Molti nel paese sostengono i palestinesi. Il suo governo coltiva rapporti “con l’ala politica di Hamas e non me ne scuso”, ha precisato, sottolineando di “non avere alcun legame con l’ala militare”. “Dobbiamo capire la radice del ...