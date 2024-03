L' utile di Italgas sale a 440 milioni | +11% per la cedola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024)ha chiuso l'esercizio 2023 con unnetto attribuibile al gruppo di 439,6di euro, in crescita dell'11,1% su basi 'adjusted' (rettificate) e del 7,9% su base contabile, e con un ebitda 'adjusted' salito del 9,3% a 1,18 miliardi di euro. Gli investimenti tecnici sono cresciuti dell'11,3% a 906,5. Il cda, si legge in una nota, ha deliberato di proporre agli azionisti un dividendo di 0,352 euro per azione, in crescita dell'11% sul 2022. "28 trimestri di crescita ininterrotta sono un risultato straordinario, a maggior ragione per una società comeche opera prevalentemente in un settore che negli ultimi anni ha dovuto confrontarsi con un contesto internazionale particolarmente instabile", ha dichiarato l'ad Paolo Gallo, sottolineando come "nell'ultimo anno tutti i ...