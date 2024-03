L'ultimo serbatoio rosso. Ecco perché il voto europeo può aiutare il centrosinistra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) di Pietro Mecarozzi È l’unica vera roccaforte rimasta al Pd, e mai come in passato ila Firenze (8 e 9 giugno) inciderà sul destino del partito e della sua segretaria, Elly Schlein. Il quadro politico, a oggi, rimane frantumato e confuso. Da una parte, la paura di perdere ha allarmato i piani alti di Palazzo Vecchio e pure quelli del Nazareno. Dall’altra, il centrodestra tenterà di cavalcare il consenso guadagnato in campo nazionale e regionale – sette province su dieci in Toscana sono sotto l’egida della coalizione di Governo –, cercando il colpo ganche in città (anche se a tre mesi dalnon ha ancora espresso un candidato). Brividi e colpi di scena a parte, entrambi gli schieramenti sono a un bivio e, come ci insegnano gli Usa (con i dovuti paragoni) dove nulla è ormai scontato, adesso contano i numeri: ogni ...