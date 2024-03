L’ultima teoria sulla foto di Kate Middleton “Presa da una vecchia copertina di Vogue”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Londra, 12 marzo 2024 – Il rebus delladicontinua ad appassionare i fan dei reali britannici e non solo loro. Fiumi di inchiostro sono stati spesi in ricostruzioni più o meno fantasiose sullo scatto di famiglia diffuso da Kensington Palace per la festa della mamma, il primo dopo il ricovero e l’intervento all’addome subito dalla principessa lo scorso gennaio. “L’ho manipolato io”, si è scusata la moglie di William con un messaggio sui social dopo che le agenzie internazionali hanno ritirato l’immagine perché evidentemente ‘photoshoppata’. Ma la versione non convince del tutto e offre il fianco a nuove elucubrazioni. Alla fine ladiffusa per rassicurare sulle condizioni di salute ha sortito l’effetto contrario: sollevare ulteriori dubbi. Perché la principessa non si vede ancora in pubblico? ...