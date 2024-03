Lula | “Stupro crimine imperdonabile | Robinho paghi la pena che merita”

(Di martedì 12 marzo 2024) “Loè unè stato condannato in Italia e spero che orail prezzo della sua irresponsabilità, un giovane che ha avuto più fortuna del 99% dei giovani brasiliani, che ha guadagnato tanti soldi ed è diventato molto famoso. Non doveva fare quello che ha fatto”. Il presidente brasiliano, in un’intervista a “SBT News”, ha analizzato la situazione. L’ex calciatore del Milan è stato condannato nel 2017 in Italia a nove anni di carcere per. Il Brasile non prevede l’estradizione ma il 20 marzo il Tribunale superiore di giustizia potrebbe emettere, direttamente o attraverso un giudice di prima istanza, un mandato d’arresto nei confronti dell’ex giocatore. SportFace.

Caso Robinho, non sarà estradato in Italia. Lula: Sconterà la pena in Brasile: Robinho, ex calciatore della nazionale brasiliana e del Milan, " dovrebbe scontare " in Brasile la condanna " comminata in Italia per Stupro ", a dirlo il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Si ...tuttosport

Pagina 2 | Caso Robinho, non sarà estradato in Italia. Lula: Sconterà la pena in Brasile: Robinho, ex calciatore della nazionale brasiliana e del Milan, "dovrebbe scontare" in Brasile la condanna "comminata in Italia per Stupro", a dirlo il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva ...tuttosport

Lula: Robinho sconti la pena in Brasile: 7.53 Lula: Robinho sconti la pena in Brasile L'ex calciatore della nazionale brasi- liana e del Milan,Robson de Sousa, det- to Robinho "dovrebbe scontare" in Bra- sile la condanna "comminata in Ital ...servizitelevideo.rai