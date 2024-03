L’Udinese sbanca l’Olimpico | colpo salvezza per Cioffi! Lazio ko 2-1

(Di martedì 12 marzo 2024) Passo falso dellanel posticipo della 28ª giornata di Serie A. I biancocelesti cedono aldavanti al pubblico di casa, per 2-1. Una sconfitta, la quarta, che rischia di allontanare seriamente ladalla zona Champions. La squadra disi porta avanti con Lucca, quindi viene arriva il pari dellacon autogol di Giannetti. Il punto decisivo lo realizza Oier Zarraga. Una partita lunghissima, terminata dopo 102 minuti. Persono tre punti importanti ai fini della, per lae’ un’altra sconfitta, la quarta, con il pericolo di allontanarsi troppo dalla zona della classifica che vuol dire coppe Europee. L'articolo CalcioWeb.

L'Udinese batte 2-1 la Lazio all'Olimpico grazie ai gol di Lucca e Zarraga : sconfitta pesante per i biancocelesti che vedono allontanarsi la zona Europa, vittoria fondamentale invece per i friulani ... (fanpage)

Roma 11 marzo 2024 - Tre gol nei primi sei minuti del secondo tempo decidono la sfida del l'Olimpico . La Lazio cade in casa, dove vince l'Udinese al quarto successo stagionale, il terzo lontano ... (sport.quotidiano)

La Lazio perde il treno per l’Europa, l’Udinese sbanca l’Olimpico: Lucca e Zarraga firmano l’1-2: La Lazio perde il treno per l’Europa, l’Udinese sbanca l’Olimpico: Lucca e Zarraga firmano l’1-2: L'Udinese batte 2-1 la Lazio all'Olimpico grazie ai gol di Lucca e Zarraga: sconfitta pesante per i biancocelesti che vedono allontanarsi la zona Europa ...

HIGHLIGHTS | La Lazio non sa più vincere, l’Udinese sbanca l’Olimpico: HIGHLIGHTS | La Lazio non sa più vincere, l’Udinese sbanca l’Olimpico: Si è chiusa la ventottesima giornata di Serie A con la sfida dell'Olimpico tra la Lazio e l'Udinese: ecco come è andata ...

Lazio-Udinese 1-2: i friulani sbancano l'Olimpico e danno un colpo alla lotta salvezza: Lazio-Udinese 1-2: i friulani sbancano l'Olimpico e danno un colpo alla lotta salvezza: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...