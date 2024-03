L’Ucraina rischia il punto di rottura Come prevenirlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 12 marzo 2024) Una delle più famose citazioni del leggendario primo ministro britannico Winston Churchill è: “Se stai attraversando l’inferno, vai avanti e non ti fermare”. Una frase che si addice molto alla difficile situazione bellica chesta vivendo in questo momento. A più di due anni dall’inizio dell’invasione russa, l’apparato bellico di Kyiv sta perdendo il suo mordente: da una parte le forze armate ucraine soffrono di una carenza di organico, causata dalla volontà politica di mantenere criteri di mobilitazione più contenuti (al momento solo i maschi ucraini dai ventisette anni in su vengono considerati idonei per la coscrizione) e da una sempre più forte renitenza alla leva diffusa tra la popolazione, che comincia a sentire la stanchezza causata dal conflitto e non riesce a vedere una luce in fondo al tunnel; dall’altra, al fronte Kyiv soffre una forte carenza di ...