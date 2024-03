Lucca | torna VerdeMura | la grande fiera del giardinaggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 –a fiorire la primavera diconvenerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile. Alla 15esima edizione,è la primaitaliana ad aprire ufficialmente la stagione delle più importanti mostre mercato italiane, dedicate ale la più importante in Toscana (insieme a Murabilia che si tiene in settembre) e vi aspetta quest’anno con 170 espositori nazionali e stranieri: vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto, prodotti artigianali di eccellenza, prodotti tipici e di gastronomia, in un’edizione grandiosa dedicata al tulipano.è parte dellaCrea Spring, gli eventi che accolgono la ...