Luca Nardi | magia tricolore | Djokovic sconfitto dal più giovane e con la classifica più bassa VIDEO

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Jannik Sinner ha già un erede? Presto, prestissimo per dirlo. Ancora siamo nella fase delle suggestioni. Di certo, quella compiuta dacontro Novakè un’impresa clamorosa. E’ ladello sport, quella che avuto per protagonista il tennista nato 20 anni fa a Pesaro, il 6 agosto del 2003. Da sconosciuto ai non addetti ai lavori e appassionati dello sport che le imprese di Sinner stanno contribuendo a rendere ancor più popolare, a nuovo incuboper il numero uno al mondo.ha raggiunto gli ottavi di finale nel Masters 1000 di Indian Wells superando il gigantesco scoglio che il tabellone gli aveva riservato, battendo ilcon ancora addosso i segni lasciati dalle sconfitte subita contro ...

Tennis, Nardi batte Djokovic in 3 set: 5.09 Tennis, Nardi batte Djokovic in 3 set Luca Nardi batte il numero uno al mondo nel ranking Atp Novak Djokovic. Il 20enne pesarese, numero 108 in clas- sifica, dopo questo Atp 1000 entrerà nei pri ...servizitelevideo.rai

Tennis, Indian Wells, Nardi: "Un miracolo, battere Djokovic è pazzesco": "Penso che prima di questa notte nessuno mi conoscesse. Spero che il pubblico abbia apprezzato lo spettacolo. Sono super contento di questa partita. Alla fine non so come sono riuscito a tenere duro.napolimagazine

Esilarante Nardi: "Tommy Paul per cosa!" (VIDEO): Dopo il terremoto causato da Luca Nardi a Indian Wells, le attenzioni in conferenza stampa sono state tutte per il 20enne pesarese, "colpevole" di aver sconfitto la testa di serie numero uno Novak ...tennisitaliano