Luca Nardi | il tennista con Napoli nel sangue che ha battuto Novak Djokovic

Perugia, giugno 2020. “Se accorci contro questo ragazzo sei morto”. Musica e parole di Pablo Andujar, ex n.32 ATP, subito dopo aver vinto contro Luca Nardi 7-5 3-6 6-4. Il match è valido per un ... (sportface)

Luca Nardi , la nuova promessa del tennis italiano, è nato a Pesaro da genitori napoletani. Il padre, notaio ed ex pallanotista, gli ha trasmesso anche il tifo per gli azzurri.Continua a leggere (fanpage)

Nardi batte Djokovic: il papà esplode di gioia ed esulta in napoletano: Luca Nardi, seppur nato a Pesaro, è un grandissimo tifoso del Napoli per via delle origini del padre. Il tennis italiano, dopo gli exploits di Sinner, continua a regalare gioie a milioni di ...areanapoli

