Luca Nardi | era solo questione di tempo

(Di martedì 12 marzo 2024) Perugia, giugno 2020. “Se accorci contro questo ragazzo sei morto”. Musica e parole di Pablo Andujar, ex n.32 ATP, subito dopo aver vinto contro7-5 3-6 6-4. Il match è valido per un torneo organizzato da MEF Tennis Events, che in quelle settimane rilancia il tennis in Italia (dopo il lockdown per il covid-19) con i Campionati Assoluti e la manifestazione umbra. La sfida si disputa in tarda serata, il pubblico è poco ma (molto) appassionato. Chi osserva è senza parole.domina lo scambio, comanda, si butta a rete, accarezza la palla, accelera. Uno spettacolo. Andujar vince, ma è esausto. Sudato come se avesse affrontato Nadal a Parigi. Fuori dal campo c’è Filippo Volandri, che si ferma a chiacchierare con Pablo. Lo spagnolo è a dir poco impressionato, parla di quel ragazzo che non ha ancora compiuto 17 anni (lo farà a ...