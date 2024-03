Luca Nardi è il nono italiano ad aver battuto un n 1 del mondo | tutti i precedenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024), sconfiggendo a sorpresa da lucky loser Novak Djokovic in occasione del terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024, è entrato a far parte di cerchia abbastanza ristretta di tennisti italiani capaci di battere un numero 1 del ranking mondiale in campo maschile. Il marchigiano classe 2003 è diventato infatti ilazzurro a compiere almeno una volta in carriera quest’impresa, portando a quota 13 il numero di vittorie complessive. C’è infatti chi ha saputo ripetersi, anche in tempi recenti, vincendo più di una volta contro il leader della classifica ATP. Andiamo però in ordine e partiamo dalla prima affermazione italiana contro un numero 1 del(nell’era del ranking computerizzato), che risale al 1974 con il successo di Corrado Barazzurri a Monaco di Baviera su Ilie Nastase. In seguito fu il turno ...